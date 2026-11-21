Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Osimhen itirafı: "Her konuda benden iyi ama..."

Gaziantep FK 'nın deneyimli golcüsü Serdar Dursun , yaptığı açıklamalarla futbol gündemine damga vurdu. Süper Lig'in en iyi forveti olarak Victor Osimhen 'i gösteren tecrübeli futbolcu, bitiricilik konusunda ise kendisini Nijeryalı yıldızdan daha başarılı gördüğünü ifade etti. Eski takımı Fenerbahçe 'deki teknik direktör değişikliklerini ve Gaziantep FK'daki performansını da değerlendiren Serdar Dursun, A Milli Takım'a yeniden dönme hedefini de dile getirdi.

"OSİMHEN LİGİN EN İYİ FORVETİ AMA SON VURUŞLARIM DAHA İYİ"

Victor Osimhen'in oyun özelliklerini değerlendiren Serdar Dursun, Nijeryalı yıldızın Süper Lig'in en iyi santrforu olduğunu söyledi. Osimhen'in birçok konuda kendisinden üstün olduğunu kabul eden deneyimli golcü, bitiricilik konusunda ise iddialı konuştu.

"Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi. Zaten istatistikler ortada." diyen Dursun, penaltı vuruşlarına ilişkin de "Penaltı atmak öz güven işidir. Benim 4-5 farklı penaltı atma stilim var." ifadelerini kullandı.