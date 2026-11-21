Gaziantep FK'nın deneyimli golcüsü Serdar Dursun, yaptığı açıklamalarla futbol gündemine damga vurdu. Süper Lig'in en iyi forveti olarak Victor Osimhen'i gösteren tecrübeli futbolcu, bitiricilik konusunda ise kendisini Nijeryalı yıldızdan daha başarılı gördüğünü ifade etti. Eski takımı Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliklerini ve Gaziantep FK'daki performansını da değerlendiren Serdar Dursun, A Milli Takım'a yeniden dönme hedefini de dile getirdi.
"OSİMHEN LİGİN EN İYİ FORVETİ AMA SON VURUŞLARIM DAHA İYİ"
Victor Osimhen'in oyun özelliklerini değerlendiren Serdar Dursun, Nijeryalı yıldızın Süper Lig'in en iyi santrforu olduğunu söyledi. Osimhen'in birçok konuda kendisinden üstün olduğunu kabul eden deneyimli golcü, bitiricilik konusunda ise iddialı konuştu.
"Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi. Zaten istatistikler ortada." diyen Dursun, penaltı vuruşlarına ilişkin de "Penaltı atmak öz güven işidir. Benim 4-5 farklı penaltı atma stilim var." ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL'IN ÜZERİNE GEREKSİZ GİDİLDİ"
Eski takımı Fenerbahçe'deki teknik direktör sürecine de değinen Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın görev yaptığı dönemde gereğinden fazla eleştirildiğini savundu. Sarı-lacivertli camianın kırılgan bir yapıya sahip olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, Emre Belözoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Dursun, "İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı. Emre Belözoğlu hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur." şeklinde konuştu.
MİLLİ TAKIM HEDEFİNİ AÇIKLADI: "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
A Milli Takım'a yeniden seçilmeyi hedeflediğini belirten Serdar Dursun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın futbol anlayışına ve teknik direktörlük özelliklerine dikkat çekti. Deneyimli santrfor, "Sergen Hoca'nın çok farklı bir karizması, çok farklı bir futbol gözü var. Dört ay boyunca elimden geleni yapıp Milli Takım kadrosuna girmeyi bekleyeceğim." dedi.
Gaziantep FK'nın son haftalardaki performansını da değerlendiren Dursun, sezona iyi başladıklarını ancak son 6 maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti. İki teknik direktör değişikliği yaşadıklarını hatırlatan golcü oyuncu, yeni teknik direktör Volkan Demirel'in takıma pozitif enerji kattığını belirterek, "Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz." ifadelerini kullandı.