2. ve 3. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda galibiyet arayacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta seri yakalamak isteyen Fethiyespor, saat 13.00'te deplasmanda Kırklarelispor'a konuk olacak. Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Aliağa FK, aynı saatte deplasmanda zor günler geçiren Adana Demirspor karşısında sahaya çıkacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Somaspor'da aynı saatte evinde Elazığspor'u ağırlayacak. Menemen FK ise 14.00'te Şanlıurfaspor'u konuk edecek. 3. Lig 2. Grup'ta Söke 1970, yeni hocasının önderliğinde saat 13.00'te Eskişehirspor'u konuk edecek.

DERBİLER OYNANACAK

Ayvalıkgücü Belediyespor, saat 15.00'te derbide zirve yolundaki rakiplerinden Balıkesirspor'u ağırlayacak. Denizli İdmanyurdu, sahasında aynı saatte kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Karşıyaka ise yine saat 15.00'te Alanya 1221 FSK'yı ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek altıda altı yapmanın hesaplarını yapıyor.