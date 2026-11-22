Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Milli aranın ardından taraftarının önüne çıkan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye etkili başladı ve aradığı golleri bularak üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Lucas Torreira ve Yunus Akgün'den geldi. Samsunspor'un tek golünü ise Bayo kaydetti. Aslan, maçın henüz 4. dakikasında Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti. Gabriel Sara'nın asistinde ağları havalandıran Uruguaylı yıldız, takımını erkenden rahatlatırken Galatasaray ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

DERBİ ÖNCESİ MORALLENDİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarıkırmızılılarda 53. dakikada bu kez Yunus Akgün sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ancak Samsunspor'un cevabı gecikmedi. Karadeniz temsilcisi, 57. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle umutlandı ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini elde eden Galatasaray, Amed'in puan kaybettiği haftayı kazançlı kapattı. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran Cimbom, rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Şimdi gözler gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

GÖZLER SALI GÜNÜNDE

Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında da kazanarak zirvedeki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, çok fazla eksiği olmasına rağmen aldığı bu galibiyetle rakiplerine de ciddi bir göz dağı vermiş oldu. Galatasaray'da gözler şimdi salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa mücadelesine çevrildi.

REKORU GELİŞTİRDİ

Süper Lig'de evinde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 42 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 34 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Aslan, Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı. Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 7 müsabakanın 6'sını kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

PREKAZİ UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda hayatını kaybeden efsane ismi Cevad Prekazi, Galatasaray- Samsunspor maçında unutulmadı. 69 yaşında vefat eden Prekazi için Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya özel tişörtlerle sahaya çıkarken, statta ayrıca "8 numara Cevad Prekazi" gol anonsu yapılarak eski futbolcu anıldı. Prekazi için ayrıca mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.