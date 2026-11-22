Doğanla avlanma gösterisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, eğitimli doğanlarla gerçekleştirilen gösteri ziyaretçilerle buluştu. Ülkenin çöllerinde ve kırsal bölgelerinde nesilden nesile aktarılan doğancılık geleneği, Etnospor Kültür Festivali'nde ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Suudilerin "kanc" olarak adlandırdığı doğancılık, çöl sevgisiyle yırtıcı kuşlara duyulan tutkunun birleştiği köklü bir gelenek olarak öne çıkıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katılan doğan yetiştiricisi ve eğitmeni Meşari el-Uteybi, açıklamalarda bulundu. Bu mirası korumaya devam edeceklerini belirten el-Uteybi "Bu spor, geçmişten bu yana atalarımızdan kalan bir mirastır. Atalarımız doğanlarla avlanır, avladıkları hayvan hem doğanın hem de göçebe halkın yemeği olurdu." ifadelerini kullandı.

El-Uteybi, ülkesindeki doğan festivallerinde yüksek ödüllü yarışmaların düzenlendiğini aktardı. "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak festival, Riyad'daki New Murabba bölgesinde yapılıyor. Program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun yer alıyor.