Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği karşılaşmada geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı kurtardı. Milli aranın ardından Kocaelispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda ise futbolseverler dört gole tanıklık etti. Mücadelenin 61. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı. Kocaelispor, 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Matej Maglica'nın golüyle 2-1 öne geçerek galibiyete yaklaştı. Ancak Fenerbahçe pes etmedi. Sarılacivertliler, 90+3. dakikada Mason Greenwood'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve Kocaeli deplasmanından bir puanla ayrıldı.

PUAN FARKINI YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli iki puan bırakırken Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.