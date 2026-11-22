SULTANLAR Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0, evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, bugün Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında çıkış arayacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 10'uncu hafta mücadelesini Koray Yılmazgil, Zafer Özmen hakem ikilisi yönetecek. Ligde 8 müsabakada 4 galibiyet alan İzmir ekibi 8'inci sırada, 9 maçta 2 galibiyeti bulunan Afyon temsilcisi ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor. Ligde son sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16.00'da deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.