Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından performansını yükselten İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin görüşmeler hız kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu ile sarı-lacivertli yönetim arasında yeni kontratın süresine ilişkin pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

OLDUKÇA SICAK BAKIYOR

İrfan Can Kahveci'nin ise 2 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe'den yıllık 1,5 milyon Euro (yaklaşık 83 milyon TL) ücret alan deneyimli futbolcunun, yeni sözleşmesinde de mevcut maaşının korunmasını istediği aktarıldı. Hem Fenerbahçe yönetiminin hem de İrfan Can Kahveci'nin birlikteliği sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi. Tarafların anlaşması halinde mayıs ayı gelmeden yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.