Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka ile Denizli Basket, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Karşıyaka, rakibini 82-79 yenmeyi başardı. Mücadeleye etkili başlayan Denizli Basket, ilk periyotta skor üstünlüğünü eline geçirdi. Konuk ekip, karşılıklı basketlerle geçen ilk 10 dakikalık bölümü 23-21 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Karşıyaka, hücumdaki etkinliğini artırarak farkı kapattı. Ev sahibi ekip, devre arasına 39-38'lik skorla üstün girmeyi başardı.

EL-AMİN YILDIZLAŞTI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Karşıyaka, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçirdi. Hücumda bulduğu sayılarla farkı artıran İzmir temsilcisi, son periyoda 64-57 önde girdi. Final çeyreğinde Denizli Basket'in farkı kapatma çabaları karşılaşmanın heyecanını artırdı. Konuk ekip son bölümde skora ortak olmaya yaklaşsa da Karşıyaka üstünlüğünü korudu ve parkeden 82-79 galip ayrıldı. Karşıyaka'da Ishmael El-Amin, 26 sayılık performansıyla galibiyetin başrolünde yer aldı.

İÇ SAHADA DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Ev sahibi ekipte Briante Weber 18, Steven Enoch 13 ve Hakan Sayılı 12 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu. Denizli Basket'te ise John Meeks'in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk ekipte Mahir Ağva 15, Erten Gazi ve Marko Pecarski ise 11'er sayı kaydetti. Karşıyaka, bu sezon 9 maçta 5 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Kaf-Kaf iç sahada ise dördüncü galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise iki maçı eksik olmasına rağmen altıncı mağlubiyetini aldı. Denizli Basket, tek galibiyetini geçen hafta nefesleri kesen maçta Çayırova Belediye'yi uzatmaya giden mücadele sonunda almıştı.

MUMAMMİN'DEN ÇİRKİN HAREKET

Karşıyaka forması giyen eski Yukatel Denizli Basket oyuncusu Muhammin Mustafa, Denizli temsilcisi karşısında yaptığı hareketle maçın önüne geçti. 82-79 Karşıyaka üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Mustafa'nın, attığı üç sayılık basketin ardından Denizli Basket yedek kulübesine yönelik el hareketi tartışma yarattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda skor 51-47 Karşıyaka lehineyken üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan Mustafa, takımının farkı 7 sayıya çıkarmasını sağladı. Ancak basketin ardından yaptığı hareket, attığı sayının önüne geçti. Mustafa'nın, üç sayılık basket sonrasında Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş ve yedek kulübesine yönelik el hareketi yaptığı görüldü. Söz konusu hareket, Denizli cephesinde ve basketbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı.