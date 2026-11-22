Trendyol 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilip milli araya 13 puanla düşme potasında giren Manisa Futbol Kulübü bugün evinde Orfa Yapı Pendikspor'la oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Manisa FK'da sarı kart cezalısı Malili orta saha oyuncusu Birama Toure müsabakada görev alamayacak. Konuk Pendikspor, geride kalan 14 haftada 14 puan topladı. Siyah-beyazlı Manisa temsilcisi sahasında direkt rakiplerinden Pendikspor'u mağlup ederek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Milli arada yeni hocasıyla çalışma fırsatı bulan siyah-beyazlılarda tek hedef üç puan alabilmek.