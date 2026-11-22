Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 11. mücadelesinde Göztepe Isonem, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'a 65-56 mağlup oldu. Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçı Ozan Gönen, Yasin Alkan ve Ali Osman Kanık hakem üçlüsü yönetti. Mücadelenin ilk periyodunu 17-20 önde tamamlayan Göztepe Isonem, ikinci periyotta 15 sayı üreterek soyunma odasına 34-35'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta 10 sayı bulabilen İzmir temsilcisi, final periyoduna 51-45 geride başladı. Son çeyrekte de 11 sayıda kalan Göztepe, ev sahibi ekibin üstünlüğünü kıramadı ve maç 65-56 sona erdi.