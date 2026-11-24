Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik Avrupa mücadelesi öncesinde gözler Londra'ya çevrildi. Stamford Bridge'de gerçekleşecek karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, zorlu rakibi karşısında sahadan istediği sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getirecek mücadele, futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte detaylar…
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım Çarşamba günü Londra'da kozlarını paylaşacak. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçının hakemi Michael Oliver oldu.
UCL SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak dev mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
5. hafta 25 Kasım 2026 Çarşamba 23.00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
6. hafta 9 Aralık 2026 Çarşamba 23.00 LASK - Fenerbahçe
7. hafta 20 Ocak 2027 Çarşamba 20.45 Fenerbahçe - Villarreal
8. hafta 27 Ocak 2027 Çarşamba 23.00 Atletico Madrid - Fenerbahçe