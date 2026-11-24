Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik Avrupa mücadelesi öncesinde gözler Londra'ya çevrildi. Stamford Bridge'de gerçekleşecek karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, zorlu rakibi karşısında sahadan istediği sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getirecek mücadele, futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte detaylar…