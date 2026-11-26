A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün İtalya'ya konuk olacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayımlanacak. Milliler, elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etti. J Grubu'nun zirvesinde yer alan A Milli Takım, İtalya'ya üstünlük kurarak 9'da 9 yapmaya çalışacak.