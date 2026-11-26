Balıkesirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Emre Gemici, attığı gollerle 3. Lig'in çok ötesinde bir performans sergiliyor. Kariyerinde daha önce beş kez gol krallığı yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon adeta durdurulamıyor. Ligde oynadığı 13 karşılaşmada 18 gol kaydeden Gemici, takımının hücum yükünü neredeyse tek başına sırtlıyor. Balıkesirspor'un bu sezon ligde attığı 36 golün yarısında doğrudan imzası bulunan yıldız santrfor, 13 maçın 12'sinde gol sevinci yaşadı. Yalnızca Bursa Yıldırımspor deplasmanında fileleri havalandıramadı.

10 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Gemici'nin 18 gollük performansı, 3. Lig 2. Grup'taki takım istatistiklerine de damga vurdu. Grubun 10 takımından daha fazla gol atan tecrübeli futbolcu, bireysel performansıyla birçok kulübün hücum üretimini geride bıraktı. Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Güney Tutcuoğlu'nun 7 gol önünde bulunan Gemici, Ayvalıkgücü karşısında attığı iki golle de formunu sürdürdü. Geçen sezon 52 Orduspor formasıyla gol krallığı yaşayan tecrübeli futbolcu, Balıkesirspor'da da aynı başarıyı tekrarlamak için emin adımlarla ilerliyor.

SALAH'I DA SOLLADI

EMRE Gemici'nin başarısı yalnızca kendi grubuyla sınırlı kalmadı. Türkiye profesyonel liglerindeki golcülerin karşılaştırıldığı tabloda 18 gole ulaşan Balıkesirsporlu futbolcu, Bursasporlu Iheanacho ile zirveyi paylaşıyor. Süper Lig'de ise bu rakamı yakalayabilen olmadı. Beşiktaşlı Dusan Vlahovic 11, Amed Sportif'ten Gift Orban 10, Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah ve Galatasaraylı Victor Osimhen ise 9'ar golde kaldı. Böylece 3. Lig'de mücadele eden Gemici, Süper Lig'in yıldız golcülerini de geride bıraktı.