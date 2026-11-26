TFF 2'nci Lig'de geçen sezon küme düşerek 5 yıl sonra 3'üncü Lig'de dönen Bucaspor 1928, bu sezon da kabus görmeye devam ediyor. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 8 puanla 18'inci sırada yer alarak küme düşme korkusu yaşıyor. Son olarak deplasmanda Gemlik Sümerbey'e 8-0 yenilerek hezimete uğrayan İzmir temsilcisinin galibiyet özlemi 6 haftaya yükseldi. Daha önce 2019'da Bölgesel Amatör Lig'e düşmesine rağmen Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alarak bir sonraki sezon 3'üncü Lig'de mücadele etmeye devam eden Bucaspor, yeniden amatör lige dönmemek için mücadele veriyor.