TÜRKİYE dışında ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde at gösterileri ve kuşlar bölümü, yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivale, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı ziyaretçiler ve turistler yoğun ilgi gösteriyor. İki yıldır Riyad'da mimarlık yapan Belçikalı Tracey Loontjens, festivalde en çok ilgisini çeken branşın atlı okçuluk olduğunu belirtti. Loontjens, yaptığı açıklamada, uzun süredir binicilikle ilgilendiğini belirterek, "Özellikle Suudi Arabistan'ın köklü at kültürü, biniciliğin tarihsel ve kültürel boyutları ilgimi çekiyor. Atlı okçuluk da bu açıdan oldukça ilgi çekici. Buraya özellikle atları, farklı binicilik disiplinlerini ve atlı sporları görmek için geldim." ifadelerini kullandı. Etnospor Kültür Festivali'nin hem yerel halk hem de yabancılar arasında oldukça popüler olduğunu belirten Loontjens, festivalin çok çeşitli etkinlikler sunmasının buraya ilgiyi artırdığını dile getirdi