Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında Vedat Muriqi'in 56. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyondaki puanını 8'e yükseltti.
Galatasaray da Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkıda bulundu. İki temsilcinin haftayı üçer puanla tamamlaması, Türkiye'nin Avrupa sıralamasındaki konumunu güçlendirdi.
UEFA ÜLKE PUANI
1- İngiltere | 108.241 puan
2- İtalya | 92.589 puan
3- İspanya | 87.743 puan
4- Almanya | 85.402 puan
5- Fransa | 72.724 puan
6- Portekiz | 69.750 puan
7- Belçika | 64.050 puan
8- Hollanda | 56.395 puan
9- Türkiye | 53.875 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan
11- Çekya | 46.325 puan
12- Polonya | 45.725 puan