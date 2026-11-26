A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği takımlar belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 19 takımın katılacağı Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak. Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek. Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz tarihlerindeki 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta Çin'deki rakipleri Çin, Japonya, Tayland, ABD ve Slovenya olacak. İkinci hafta Hollanda'da Türkiye, Almanya, Ukrayna, İtalya ve Hollanda ile; üçüncü haftada Türkiye etabında ise Belçika, Fransa, Polonya ve Rusya ile kozlarını paylaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşacağı takımlar da belli oldu. Filenin Efeleri Slovenya'daki 1. Etap'ta Slovenya, İtalya, Finlandiya ve Ukrayna; Bulgaristan'daki 2. Etap'ta Belçika, Sırbistan, Bulgaristan ve Almanya; Japonya'daki 3. Etap'ta ise Rusya, İran, Japonya ve Fransa ile karşılaşacak.