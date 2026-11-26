UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Real Madrid'in Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ettiği maçta Türk rüzgarı esti. Milli futbolcumuz Arda Güler, 14 dakikada yaptığı 2 asistle takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Bu sezon 8'inci asistini yapan Arda Güler'in forma giydiği 16 maçta 4 de golü bulunuyor. Milli futbolcunun özellikle Federico Valverde'nin golünde verdiği pas dikkat çekti. Arda, arkasından gelen Uruguaylı oyuncuya bakmadan topuğuyla dokunarak topu takım arkadaşının önüne bıraktı. Valverde de bu pası gole çevirdi. Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Valverde, Arda'nın oyun görüşünü şu sözlerle övdü: "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" Arda'nın topuk- la yaptığı asist, maçın ardından sosyal medyada da futbolseverler tarafından çok kez paylaşıldı.