LaLiga'da zirve mücadelesini sürdüren Real Madrid, 14. hafta karşılaşmasında Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadelede gözler Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağına çevrildi. Futbolseverler ise Real Madrid - Alaves maçının saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel kadrolarını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...