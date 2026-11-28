LaLiga'da zirve mücadelesini sürdüren Real Madrid, 14. hafta karşılaşmasında Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadelede gözler Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağına çevrildi. Futbolseverler ise Real Madrid - Alaves maçının saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel kadrolarını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
REAL MADRID - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Deportivo Alaves maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi yani bu akşam saat 23.00'te başlayacak.
REAL MADRID - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
LaLiga'nın 14. haftası kapsamında oynanacak Real Madrid - Deportivo Alaves maçı S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.