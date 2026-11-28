Futbolda 28 Kasım Cumartesi heyecanı yaşanıyor! Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları devam ederken Avrupa ve dünya liglerinde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Günün programında Samsunspor-Gençlerbirliği ve Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçları öne çıkıyor. Peki, bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak? İşte 28 Kasım 2026 Cumartesi günün maç takvimi ve karşılaşma saatleri…
MAÇ PROGRAMI 28 KASIM 2026
Trendyol Süper Lig
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
19.00 Gaziantep FK - Amed SK (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
13.30 Bandırmaspor - Batman Petrolspor (TRT Spor)
13.30 Sivasspor - Bodrum FK (TRT Avaz)
16.00 Vanspor FK - Bursaspor (TRT Spor)
19.00 Muğlaspor - Mardin 1969 Spor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
18.00 Leeds United - Coventry City (beIN Sports 5)
18.00 Manchester United - Brentford (beIN Sports 3)
20.30 Ipswich Town - Aston Villa (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
16.00 Real Betis - Rayo Vallecano (S Sport)
18.15 Malaga - Athletic Bilbao (S Sport)
20.30 Elche - Atletico Madrid (S Sport)
23.00 Real Madrid - Alaves (S Sport)
İtalya Serie A
17.00 Frosinone - Parma (S Sport 2)
20.00 Torino - Lazio (S Sport 2)
22.45 Inter - Genoa (S Sport 2)
Fransa Ligue 1
19.15 Angers - Lens (beIN Sports Max 1)
22.45 Le Havre - Strasbourg (beIN Sports Max 1)
22.45 Le Mans - Lille (beIN Sports 3)
22.45 Nice - Troyes (beIN Sports 5)
22.45 PSG - Lorient (beIN Sports 2)