Haberler Spor DERBİ GÜNÜ ERTELENDİ Mİ? Beşiktaş - Galatasaray maçının tarihi mi değişti? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? DERBİ GÜNÜ ERTELENDİ Mİ? Beşiktaş - Galatasaray maçının tarihi mi değişti? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Avrupa Ligi dönüşünde yaşanan ulaşım aksaklıklarının ardından gündeme gelen erteleme iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dev karşılaşmanın planlanan tarihte oynanması bekleniyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin tarihiyle ilgili erteleme iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa dönüşünde yaşadığı ulaşım sorunu sonrası gözler TFF'den gelecek açıklamaya çevrilirken, karşılaşmanın mevcut takvime göre oynanması öngörülüyor. Beşiktaş – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ ERTELENECEK Mİ? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ertelenmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya kulüplerden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da yaşadığı olayların ardından gündeme gelen erteleme iddialarına Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklık getirdi. Derbinin ertelenmesini düşünmediklerini belirten Özen, "Bahane yok, devam" ifadelerini kullandı. Böylece karşılaşmanın planlanan takvimde oynanması bekleniyor.