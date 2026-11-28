Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin tarihiyle ilgili erteleme iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa dönüşünde yaşadığı ulaşım sorunu sonrası gözler TFF'den gelecek açıklamaya çevrilirken, karşılaşmanın mevcut takvime göre oynanması öngörülüyor. Beşiktaş – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ ERTELENECEK Mİ?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ertelenmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya kulüplerden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da yaşadığı olayların ardından gündeme gelen erteleme iddialarına Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklık getirdi. Derbinin ertelenmesini düşünmediklerini belirten Özen, "Bahane yok, devam" ifadelerini kullandı. Böylece karşılaşmanın planlanan takvimde oynanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN GÜNÜ VE SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihinde ve saatinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev karşılaşma, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak olması nedeniyle derbi takvimde pazartesi gününe planlanmıştı.