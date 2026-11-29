Trendyol Süper Lig 'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe , sahasında Erzurumspor FK karşısında 3 puan arayacak. İki takım arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşmasına ilişkin merak edilenler...

Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Erzurumspor FK karşısında sahaya çıkacak Fenerbahçe'de iki oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown ise cezasını tamamlayarak takıma dönüyor. Derbide yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç men cezası alan İngiliz futbolcu, Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Cezası sona eren Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih etmesi halinde Erzurumspor FK maçında forma giyebilecek.