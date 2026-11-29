Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın hücumdaki iki önemli silahı Leandro Trossard ve Aleksey Batrakov ön plana çıkıyor. Sezon başından bu yana sergiledikleri performansla dikkat çeken 10 numara pozisyonunda oynayan iki yıldız, Dolmabahçe'deki dev randevuda takımlarının en önemli kozları arasında yer alacak.Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard, ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Toplam 7 gole doğrudan katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcu, özellikle son haftalarda yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asist üreten Trossard, siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarında belirleyici isimlerden biri oldu. Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov ise farklı kulvarlardaki performansıyla rakibine gözdağı veriyor. Süper Lig'de 10 maçta 2 gol ve 3 asist üreten 21 yaşındaki Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı. Böylece tüm kulvarlarda 15 maçta 6 gol ve 3 asiste ulaşarak 9 gole doğrudan katkı sağladı.

KADERİ BELİRLEYECEKLER

İki futbolcunun lig performansında Trossard gol sayısında, asist ve toplam skor katkısında ise eşit durumda bulunuyor. Batrakov'un Avrupa arenasındaki golcülüğü de hesaba katıldığında derbinin iki takım adına önemli hücum kozları karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de bu rekabetin kazananı, belki de derbinin kaderini belirleyecek.

HÜCUM SİLAHLARI OSİMHEN VE VLAHOVİC

GERİDE kalan 12 haftada Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic 11, Galatasaray'da da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attığı 9 golle ön plana çıktı. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-kırmızılılar attığı 29 golle ligin en çok golcü ikinci takımı konumunda yer alıyor. Siyahbeyazlılar da bu maçlarda 27 gol kaydetti. Sarıkırmızılılarda 12, siyah-beyazlılarda 11 farklı futbolcu gol attı.

RAKAMLARDA ASLAN ÜSTÜN

SON 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 6'ya 3 üstünlüğü bulunurken, bir kez de eşitlik bozulmadı. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 15 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 gol kaydetti. Öte yandan bu maç 2 teknik adamın ilk kapışması olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, kariyerlerinde ilk kez resmi bir maçta birbirlerine rakip olacak.