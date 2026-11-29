A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında bugün İzlanda'yı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayımlanacak. Elemelerde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milliler, ilk yenilgisini son maçında İtalya karşısında yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'ya deplasmanda 86-72 mağlup oldu. J Grubu'nun zirvesinde yer alan Türkiye, taraftarı önünde İzlanda'ya üstünlük kurarak ikinci turda 3, toplamda 9. galibiyetini almaya çalışacak. A Milli Takım'da aday kadroda yer almasına rağmen İtalya karşısında forma giyemeyen Ercan Osmani, İzlanda maçında görev yapabilecek. Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 9 karşılaşmanın 4'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden İzlanda, 6 takımın mücadele ettiği J Grubu'nda 5. sırada bulunuyor.