NESİNE 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, evinde konuk ettiği Kastamonuspor'u 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ilk yarıda sağlı, sollu ataklarla rakip kaleye geldi. Kastamonu da 2 yıldızı Ahmet Yazar ve Ahmethan Köse ile ayakta kalmaya çalışsa da 32. dakikada gardı düştü. Ev sahibi ekibin tecrübeli 10 numarası Okan Derici'nin şutunda kaleciden seken topu Hamza İyi takip edip, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 44'te Ahmet Metin ceza sahası içinde çok müsait pozisyonda golü atsa sarı-siyahlılar daha ilk yarıda maçın fişini çekebilirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. 62.'de defansın arkasına sarkan Okan Derici sağ ayağıyla kalecinin üstünden düzgün bir plaseyle fileleri sarstı: 2-0. 88'de Caner Cavlan'ın kullandığı kornerde Altar Han ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla ev sahibi adına farkı 3'e çıkardı: 3-0. Mücadele de bu skorla bitti. Ege ekibi gelecek hafta deplasmanda Gebzespor ile karşı karşıya gelecek.