Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Sivasspor'u çok rahat bir oyunla 4-0 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Muğla ekibi son 7 maçtaki 6. galibiyetini elde ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Burhan Eşer yönetimindeki konuk ekip, erken bulduğu golle maçın kontrolünü eline alırken, devre sonu ve ikinci yarı başındaki gollerle Sivas'ta fişi çekti.

GEÇİŞLERDE ETKİLİYDİ

Maçın ilk golü henüz 9. dakikada geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Berkay pasını çaprazdaki Ege'ye aktardı. Ceza sahasının sağına ilerleyen Ege'nin son çizgiden ön direğe çevirdiği topla yeniden buluşan Berkay, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara göndererek Bodrum FK'yı öne geçirdi. İlk yarının son anlarında ise perdeyi penaltı açtı. şa karşılaşsaat 15.30'da liderlik yarışındaki Eskişehirspor'la karşılaşacak. ve 63'te Fernando ve 90+3'te Mustafa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Muğla temsilcisi, bu zaferle son 7 maçta 6. galibiyetini aldı VAR incelemesinin ardından Appindangoye'nin Providence'ın şutunu engellerken elle oynadığı tespit edildi ve Bodrum FK penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Fernando, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeden filelerle buluşturarak soyunma odasına 2-0'lık üstünlüğü taşıdı. İkinci yarıda da temposunu ve geçiş oyunundaki keskinliğini koruyan Bodrum FK, 63. dakikada farkı üçe çıkardı. Rakip yarı alanın ortasından ileri çıkan Ege'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pası alan Providence, yerden arka direkteki Fernando'yu gördü. Fernando'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Ali Şaşal'ın müdahale çabasına rağmen yakın köşeden ağlara gitti ve skor 3-0'a geldi. 90+3'te Mustafa Erdilman skoru belirledi. Bu gollerin ardından skoru korumasını bilen Bodrum FK, Sivas deplasmanından üç puanla ayrılan taraf oldu.

NAMAĞLUP SERİ SÜRÜYOR

SON olarak 9 Ekim 2026'da Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Bodrum FK, 7 maçtır mağlubiyeti unuttu. Bu periyotta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Muğla temsilcisi, üst sıralara yerleşti. Bu çıkış yaptığı dönemde 17 gol atan yeşil-beyazlıların 6 kez ağları sarsıldı. Burhan Eşer'in öğrencileri gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak ve çıkışını sürdürmeye çalışacak.