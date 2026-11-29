NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Gemlik Sümerbey'e 8-0 yenilerek kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetini alan Bucaspor 1928 dün de evinde Bigaspor'a 3-0'lık skorla boyun eğdi. Fırtına maça Muhammet Furkan Şanlı, Hasancan Yıldız, Buğra Muzaffer Hotur, Umut Hepdemirgil, Ahmet Yusuf Geçgel, Dorukhan Dülger, Şehmus Alp, Muammer Kağan Mete ve Oğuz Taylan Caner ilk 11'iyle başladı. İzmir ekibi, 9. dakikada Fatih Deniz, 52'de Berk Zerenman ve 57'de Uğur Aygören'in gollerine engel olamadı. Son 6 maçtır galip gelemeyen ve bu periyotta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Fırtına,8 puanla ateş hattından kurtulamadı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek.