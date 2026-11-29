Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük karşılaşma için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki ezeli rakip, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyete uzanmak isterken lider Galatasaray ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Derbi öncesinde takımların kadro tercihleri, yıldız futbolcuların son durumu ve karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte milyonların takip edeceği dev derbiye ilişkin merak edilenler...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele saat 21.00'de başlayacak.
BJK-GS DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş-Galatasaray derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TOD dijital yayın platformu üzerinden de takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HAKEMİ KİM?
Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ:
Alexander Nübel, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ:
Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Mario Lemina, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz.