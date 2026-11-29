Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük karşılaşma için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki ezeli rakip, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyete uzanmak isterken lider Galatasaray ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Derbi öncesinde takımların kadro tercihleri, yıldız futbolcuların son durumu ve karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte milyonların takip edeceği dev derbiye ilişkin merak edilenler...