EGE Bölgesi'ni temsil eden 7 kulüp, bugün yer aldıkları 2. Lig ve 3. Lig'de zorlu karşılaşmalara çıkacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 mağlup olan Fethiyespor evinde eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Furkan Sarıoğlan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alıp üst sıralardan uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Kadir Demir düdük çalacak.

KAF-KAF DEPLASMANDA

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Uşakspor'a rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma

saat 15.00'te başlayacak. Altay evinde Kepez Spor karşısında çıkış arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Yunus Aytekin Atabek yönetecek. Ayvalıkgücü Belediyespor saat 13.00'te 1922 Akşehirspor'a konuk olacak. Gaziemir Spor saat 15.00'te Bursa Yıldırımspor'la dış sahada oynayacak. Denizli İdmanyurdu ise saat 15:30'da liderlik yarışındaki Eskişehirspor'la karşılaşacak.