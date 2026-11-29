TRABZONSPOR'UN Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bordo-mavili formayla ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki on numaraya İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan temsilcisi, yıldız futbolcuyu transfer listesine alırken 22 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Takımın en önemli hücum silahlarından olan Muçi'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.

MUHAMMED SALAH AYRINTISI

THOMAS Reis'ın oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtilirken, yüksek bir bonservise de hayır demeyeceği gelen bilgiler arasında. Transfer iddialarının en dikkat çekici ayrıntısı ise Muhammed Salah oldu. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Salah'ın, takım arkadaşı Muçi'yi eski kulübü Roma'ya önerdiği ileri sürüldü. Roma'nın sahibi Friedkin Grubu'na iletildiği belirtilen önerinin ardından İtalyan ekibinin Arnavut futbolcunun performansını yakından takip ettiği iddia edildi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin de Muçi'yi kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. Önümüzsunda deki günlerde masaya oturmayı planlayan Trabzon ekibi, İtalyan devinin teklifini değerlendirecek.