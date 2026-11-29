TRENDYOL Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, ligde de kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile bugüne kadar oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu mücadelelerde 17 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 4 gol gördü.

4 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

LİGDE son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazanabildi. Galatasaray ve Göztepe'ye 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçte tek galibiyetini Çorum FK karşısında 5-0'lık skorla elde etti. Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown, cezasını tamamlarken Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde oynayabilecek.