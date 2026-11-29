CANLI | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyetin ardından gözünü lige çeviren Fenerbahçe'de maç öncesi kadro tercihleri de merak konusu oldu. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve iki takımın muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.