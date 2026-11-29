Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyetin ardından gözünü lige çeviren Fenerbahçe'de maç öncesi kadro tercihleri de merak konusu oldu. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve iki takımın muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.
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FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE'DE ASENSIO VE AKE OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'de Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.