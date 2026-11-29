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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta, Beşiktaşlı oyuncu ve taraftarların Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya teşekkür amacıyla Gazze'de çizim yapıldı. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir duvara yapılan çizimde, Filistin bayrağı açması ve elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çeken Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın portresi, Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosu yer aldı.

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RESİM, Türkiye'den Şefkat Eli Derneği'nin desteğiyle çizildi. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, üzerinde "Gazze'nin Sesi olduğunuz için teşekkürler" yazan pankartlar açtı. Ouattara'nın yaptığı "sessiz soykırım" işaretini yaparak fotoğraf çektirildi. Dernek'in Gazze Müdürü Muhammed Yunus, etkinliği Ouattara'ya teşekkür etmek için düzenlediklerini söyledi. Yunus, Gazze'de yaşanan "sessiz soykırıma" tepki gösterdiği için Beşiktaş'a ve Türkiye devleti ile halkına teşekkür etti.