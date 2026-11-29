UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta, Beşiktaşlı oyuncu ve taraftarların Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya teşekkür amacıyla Gazze'de çizim yapıldı. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir duvara yapılan çizimde, Filistin bayrağı açması ve elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çeken Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın portresi, Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosu yer aldı.
YOĞUN İLGİ VARDI
RESİM, Türkiye'den Şefkat Eli Derneği'nin desteğiyle çizildi. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, üzerinde "Gazze'nin Sesi olduğunuz için teşekkürler" yazan pankartlar açtı. Ouattara'nın yaptığı "sessiz soykırım" işaretini yaparak fotoğraf çektirildi. Dernek'in Gazze Müdürü Muhammed Yunus, etkinliği Ouattara'ya teşekkür etmek için düzenlediklerini söyledi. Yunus, Gazze'de yaşanan "sessiz soykırıma" tepki gösterdiği için Beşiktaş'a ve Türkiye devleti ile halkına teşekkür etti.
ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE 16 TARAFTAR SERBEST
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarıyla ilgili sevindirici gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda gözaltındaki 16 taraftarın serbest bırakıldığı açıklandı. Ayrıca taraftarların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Türkiye'ye geldiklerinden sonra yaşananları anlatan taraftarlar, "Polisler sorunu çözmeye çalışırken Gürcü güvenlik görevlileri durduk yere bütün taraftarları hedef alarak orantısız güç kullandı. Hepimizin üzerine biber gazı sıktılar" dedi.