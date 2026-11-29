Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe, 13'üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği lider Yalova Haremspor'u 92-85 mağlup etti. Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, hep bir ağızdan Med-Cezir şarkısını söyleyerek takımlarına destek verdi. İkinci yarıda 50 sayı atan Göztepe'de Kaan Sarıaslan da maç sonunu çok iyi oynadı. İlk yarıda 5 sayıda kalan Pinckney maç sonunda, Kaan Sarıaslan gibi 24 sayıya ulaştı. Göztepe yedek oyuncu sayılarında 33-15 fark attı. Yalova Haremspor hızlı hücumlarla 5. dakikada skoru 22-11'e getirirken, 11 sayı Samuel Lee Sessoms'tan geldi. Göztepe baskı yaparak oyunu dengelemeye çalıştı, 9. dakikada farkı üçlüklerle 4 sayıya (27-23) çekti. İlk periyot 31-26 Yalova üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci çeyreğin 6. dakikasını Yalova, Alihan Deniz Genç'in, sayılarıyla 41-38 önde geçti. Periyod boyunca küçük farklarla önde giden Yalova soyunma odasına 45-42 ile gitti.

PİNCKNEY YILDIZLAŞTI

YALOVA Haremspor üçüncü periyoda 6-0 ile başladı ve 2. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı. Sessoms ile skoru önde götüren Yalova ekibi 8. dakikayı 64-56 ile döndü. Göz-Göz, Kaan ve Pinckney ile periyod sonunda farkı 2 sayıya (66- 64) çekti. Göztepe dördüncü periyodun içinde, maçın birinci dakikasından sonra DeAndre Pinckney ile ilk kez öne geçti: 69-66. Pinckney atmaya devam etti ve Göztepe 8 sayılık (76-68) avantaj yakaladı. 9 dakika kala Pinckney, üçlükle yeniden sahnedeydi: 87-78. Dorukhan son dakikaya girilirken farkı 4 sayıya (87-83) düşürdü. Pinckney 24 sayıyla yıldızlaştı. Kalan sürede çizgide hata yapmayan Göztepe sahadan 92-85 galip ayrıldı.