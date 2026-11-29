12. dakikada Savunmada Kouagba'nın uzaklaştırmak istediği top, Bekir Karadeniz'in önünde kaldı. Bekir'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında Crociata, topa elle müdahalede bulundu. Pozisyonu ilk olarak ceza sahası dışında olarak değerlendiren hakem Doğukan Yıldırım, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Bekir Karadeniz'in vuruşunda kaleci Szumski, sağına gelen topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Bekir Karadeniz, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0

45. dakikada Iğdır FK'da Kouagba'nın ceza sahası girişinde Efehan'a yaptığı faulü sarı kartla cezalandıran hakem Doğukan Yıldırım, VAR uyarı sonrası pozisyonu izleyerek kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

55. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Thuram'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Szumski, yakın direğe yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Iğdır FK'da Efe Kaan Sıhlaroğlu, orta sahada Hrelja'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Doğukan Yıldırım tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

63. dakikada Pendikspor'un kontra atağa çıkacağı pozisyonda Iğdır FK oyuncusu Felix Ohene, rakip ceza alanı önünde Taha Emre'ye yaptığı müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında kaleci Szumski'nin uzaklaştırmadığı meşin yuvarlağı Efehan, altıpas içerisinde ağlara gönderdi. 3-0