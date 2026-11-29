İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, konuk olduğu Şanlıurfaspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Manisa temsilcisi maça Batuhan, Derviş, İbrahim Semih, Ferit, Berk, Berke, Enes, Mert Polat, Bilal, Mehmet ve Ömer 11'iyle başladı. Ege ekibi, 9. dakikada öne geçti. Mehmet Gündüz'ün asistini iyi değerlendiren Mert Keklik golüyle konuk ekip 1-0'ı yakaladı. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci devrede ev sahibinin golleri peş peşe geldi. 51 ve 60. dakikada Tahsin Bülbül ve 63. dakikada Çekdar Orhan'ın golleriyle Şanlıurfaspor bir anda 3-1'lik skoru yakaladı. 90+1. dakikada yine Mehmet Gündüz'ün pasında Bilal Selamet fileleri havalandırarak farkı 1'e indirip Somaspor'u ümitlendirse de kalan dakikalarda puan veya puanları getiren gol gelmedi ve Somaspor zorlu Şanlıurfaspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Siyah İnciler gelecek hafta Erbaaspor'u misafir edecek.