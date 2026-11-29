Trendyol Süper Lig'de üst sıralara tırmanan Göztepe, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un maç planı belli oldu.
Bulgar teknik adam, öncelikle rakibin hücum organizasyonlarını bozmayı, kazanılan toplarla hızlı ataklar geliştirmeyi hedefliyor. Savunmada Malcom Bokele, Taha Altıkardeş ve Noah Sonko- Sundberg üçlüsünü görevlendirmesi beklenen Stoilov, fizik gücü yüksek oyuncularıyla rakibine alan bırakmamayı planlıyor. Trabzonspor'un hücum hattında Muhammed Salah ve Paul Onuachu, Göztepe savunmasının en önemli sınavı olacak. Ligde 12 maçta 9 gol ve 3 asist üreten Salah, bordomavililerin en etkili silahlarından biri olarak öne çıkarken Onuachu da fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle tehlike yaratacak.
HENRIQUE OYNAMAYACAK
Öte yandan Erzurumspor FK maçında sakatlanan hücum oyuncusu Andre Henrique'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un bu oyuncunun yerine Janderson'u ilk 11'de görevlendirmesi, ileri uçta da Juan Silva'ya şans vermesi bekleniyor. İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'un ise yedek kulübesinde karşılaşmaya başlaması öngörülüyor.
ARDA ÖZÇİMEN'E BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
GÖZTEPE'NİN kalesinde Arda Özçimen'in görev alması bekleniyor. Genç file bekçisi, son haftalarda ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Özellikle geçtiğimiz hafta Erzurumspor FK karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Arda, Trabzonspor karşısında da kalesini gole kapatmaya çalışacak. Bordo- mavililerin Salah ve Onuachu gibi etkili hücum oyuncularına sahip olması, genç kalecinin sorumluluğunu daha da artırıyor. Arda, Trabzonspor karşısında yapacağı kurtarışlarla hem takımının puan mücadelesine katkı sağlamak hem de kendisini yeniden ispatlamak istiyor.
GÖZ-GÖZ'ÜN ANAHTARI JUAN
GÖZTEPE'NİN en büyük kozu Brezilyalı forveti Juan Silva olacak. Ligin ilk 3 haftasında yedek kulübesinde oturan Juan ardından formayı kapıp golleri sıraladı. İzmir ekibi ile 12 maça çıkıp 7 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki forvet, 2 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti. Zorlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibinin kilidini Juan ile açmayı planlayan Göztepe ise oynadığı 12 maçın 11'inde gol sevinci yaşadı. Özellikle bu sezon hücumda sıkıntı yaşamayan İzmir temsilcisi, sadece 2'nci haftada 1-0 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında gol atma başarısı gösteremedi.