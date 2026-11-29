



ARDA ÖZÇİMEN'E BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

GÖZTEPE'NİN kalesinde Arda Özçimen'in görev alması bekleniyor. Genç file bekçisi, son haftalarda ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Özellikle geçtiğimiz hafta Erzurumspor FK karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Arda, Trabzonspor karşısında da kalesini gole kapatmaya çalışacak. Bordo- mavililerin Salah ve Onuachu gibi etkili hücum oyuncularına sahip olması, genç kalecinin sorumluluğunu daha da artırıyor. Arda, Trabzonspor karşısında yapacağı kurtarışlarla hem takımının puan mücadelesine katkı sağlamak hem de kendisini yeniden ispatlamak istiyor.



GÖZ-GÖZ'ÜN ANAHTARI JUAN

GÖZTEPE'NİN en büyük kozu Brezilyalı forveti Juan Silva olacak. Ligin ilk 3 haftasında yedek kulübesinde oturan Juan ardından formayı kapıp golleri sıraladı. İzmir ekibi ile 12 maça çıkıp 7 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki forvet, 2 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti. Zorlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibinin kilidini Juan ile açmayı planlayan Göztepe ise oynadığı 12 maçın 11'inde gol sevinci yaşadı. Özellikle bu sezon hücumda sıkıntı yaşamayan İzmir temsilcisi, sadece 2'nci haftada 1-0 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında gol atma başarısı gösteremedi.