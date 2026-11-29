3. Lig 2. Grup'ta son 6 maçını kazanarak harika bir çıkış yakalayan Karşıyaka'da Teknik Direktörü Zafer Uysal, açıklamalarda bulundu. Uysal, hafta sonunda karşılaşacakları Uşakspor'u hafife almayacaklarını ve galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini söyledi. Ömer Faruk'un sezona sakat başladığı için geç form tuttuğunu, son haftalarda ise tamamen hazır olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda iç saha olarak kullandıkları Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kendilerine uğurlu geldiğini ancak sezonun geri kalan maçlarını Bornova'da oynama gibi bir planlarının olmadığını, bakımlarının tamamlanmasının ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rakiplerini ağırlamaya devam edeceklerini söyledi. Fatih Taşdelen ve Tuğay Adamcıl'ın da sakatlığının devam ettiğini sözlerine ekledi.