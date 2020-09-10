Yeni transferler forma için hazır

Alanyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Babacar ve Moubandje’nin maçın ikinci yarısında maça girmesi bekleniyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını Zimpitlik Cengiz Aydoğan tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcılarının nezaretinde sürdürüyor. Turuncu yeşilli takım antrenmanlarına taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.



ÖZEL PROGRAM

Çağdaş Atan, takıma yeni transfer olan oyuncuları takıma motive etmek için antrenman sonrası futbolcuların performanslarını not alarak analizden geçindi. Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan santrfor Khouma Babacar ve sol bek oyuncusu François Moubandje, özel idman programıyla çalıştı. Düz koşuyla antrenmana başlayan iki oyuncu test yapıldıktan sonra seri çalışmaları için kültür fizik ağırlıklı antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan'nı performanslarını görmek için bu iki oyuncuyu Sivas deplasmanında ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor.



KAMUFLAJ JESTİ

ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kuru üyeleri ile birlikte Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nu makamlarında ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Başkan Çavuşoğlu, Vali Yazıcı ve Tuğgeneral Başoğlu'na üzerinde isimleri yazan takımın yeni dönem kamuflaj formasını hediye etti.



İLK DESTEK ÜLKÜCÜLERDEN

ALANYA Ülkü Ocakları, Aytemiz Alanyaspor kulübü tarafından gelirinin yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olan yeni sezon kamuflaj formalarından 40 adet satın alarak projeye destek verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ'a destekleri için teşekkür etti. Demirdağ ise anlamlı organizasyona herkesi destek vermeye çağırdı.



ÇIKIŞ YAPAN TAKIMLAR

AYTEMIZ Alanyaspor'un 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hakemi de açıklandı. Geçen sezonun iki sürpriz çıkış yapan takımının karşı karşıya geleceği maçı Ali Palabıyık yönetecek.