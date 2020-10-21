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Haberler Alanyaspor Alanyaspor zirveyi kaptırmadı

zirveyi kaptırmadı

Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Alanyaspor, ilk kez Galatasaray'ı sahasında mağlup ederek son üç sezondur süren başarısına bir yenisini daha ekledi. Bu sezon 15 farklı isim ve teknik direktör değişikliğinin ardından gücüne güç katarak yoluna devam eden ve 5. haftayı 13 puanla lider kapatan turuncu-yeşilli takım, Avrupa Kupası dönüşü sadece Çaykur Rizespor'a puan kaybederek, beraberlikle ayrıldı. Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Teknik direktör Çağdaş Atan, "Galatasaray bizi iyi durdurdu ama oyun sonunda bir şans golüyle kazandık. Kazanmayı hak ettik. Sahada 3 puanı isteyen takımımız vardı" dedi.

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