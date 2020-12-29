Nazilli’de Kovid-19 kabusu sona ermedi

3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yarın deplasmanda karşılaşacağı Tepecikspor maçı hazırlıklarını sürdüren Siyah İnciler'de, korona virüs şoku bitmek bilmiyor. Bu maç öncesi siyah-beyazlı oyunculara yapılan testlerin ardından teknik heyet ve personelde vakaya rastlanmadı ancak ismi açıklanmayan bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşması öncesinde yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup teknik heyetimizde, personelimizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Ancak 1 futbolcumuz da pozitif vakaya rastlanılmış olup oyuncumuzun gerekli tedavisine başlanılmıştır" denildi.

İHSAN KARATAŞ