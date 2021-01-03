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Alanya kendine geldi

Süper Lig’de oynadığı son üç maçta kazanamayan Alanyaspor kendi evinde Başakşehir’i farklı yenerek üç puan hasretine son verdi, puanını 30’a çıkardı.

3.1.2021