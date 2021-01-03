Alanya kendine geldi

Süper Lig'de son üç maçında sahadan puansız ayrılan Alanyaspor evinde Başakşehir'i 3-0 yendi. Güney ekibi puanını 30'a çıkardı. Maçın 10. dakikasında Visca'nın pasında İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı. 19'da sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu: 1-0.
27'de sağ kanatta topla buluşan Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı: 2-0. 80'de Davidson kendi yarı sahasında Başakşehir savunmasından kaptığı topla tek başına rakip kaleye kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya Davidson'un şutu direkten oyun alanına döndü. 84'te Fatih'in ara pasında ceza sahası sağındaki Tayfur'un bekletmeden şutu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 3-0. Maçı 3-0 Alanyaspor kazandı.
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