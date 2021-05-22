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Haberler Alanyaspor Alanyaspor’da Hasan ayrıldı

’da Hasan ayrıldı

Alanyaspor’da Hasan ayrıldı

22.5.2021

SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, takımından ayrıldığını duyurdu. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turuncu yeşilli takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını kaydetti. Alanyaspor'a başarılar dileyen Acar, "Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadesini kullandı. Sezon ortasında Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Hasan Heyin Acar, Alanyaspor formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Lig olmak üzere 5 maça çıktı
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