İstanbulspor - Altay CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'deki ilk maçında evinde Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altay bugün deplasmanda İstanbulspor'la mücadele ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. İzmir ekibi puanı bulunmayan rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah- beyazlılarda geçen haftaki Samsunspor randevusunda adalesindeki ağrılar nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan alınan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel iyileşti.

LİSANSLAR ÇIKTI

Hafta içinde ön libero Timur Temeltaş'la yollarını ayıran Altay'da, Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak stoper Edin Cocalic'in kadroda yer alması bekleniyor. Cocalic'le birlikte geçen hafta lisans işlemleri yetişmeyen Brezilyalı sol kanat William de Amorim, Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ve Menemen altyapısından transfer edilen stoper Kuban Altunbudak'ın da lisansları çıktı.