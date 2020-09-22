Altay’ın gözü onda

TFF 1. Lig'de evinde Samsunspor ile berabere kaldıktan sonra ligin ikinci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilen Altay, son 11 yılda üst üste en kötü ikinci kötü başlangıcını yaparken, yönetim de orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Antalyaspor'dan ayrılan Yekta Kurtuluş ile anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Kolombiya'da Deportivo Cali ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu Altay Carlos Carbonero'ya teklif götürdü. Kadrosunda 9 yabancı oyuncu bulunan İzmir temsilcisi Carlos Carbonero'yu da almak için görüşmelere başladı. Piyasa değeri 725 bin Euro olan tecrübeli futbolcu Acadamia FC, Atletico Huila, Once Caldas, Estudiantes, Arsenal FC, River Plate, Cesena, CA Fenix, Sampdoria, Cortulda ve Ferro'da da oynadı.

8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Geçen sezon Deportivo Cali'de 8 maçta görev yapan Carlos Carbonero toplamda beş kez de Kolombiya Milli Takımın'da oynadı. Tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



YENİLER KATKI SAĞLAYAMADI

ALTAY'DA yeni transferler henüz beklenen katkıyı veremedi. İstanbulspor karşısında stoperde İbrahim Öztürk'ün yerine Boşnak stoper Edin Cocalic'i ilk 11'de görevlendiren teknik direktör Yücel İldiz, kanatta ise kadroya almadığı Hollandalı Kappel'in yerine Erhan Çelenk'i sahaya sürdü. İzmir ekibinde lisans işlemleri tamamlanan Brezilyalı sol kanat William de Amorim yine 18'e alınmadı. Amorim'in yanı sıra takım bulması istenen Sırp ön libero Jovan Blagojevic de kadroda yer bulamadı. Altay'ın tek tesellisi Fransız forvet Armand Gnanduillet'in hem kendisinin hem de siyah-beyazlı takımın bu sezonki ilk golünü atması oldu.



ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Sezona 16 yeni transferiyle başlayan ancak ligin ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, yeni bir takım olmanın sancılarını çektiklerini ve birkaç haftaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. İldiz, "Çok tecrübeli bir takımımız var. Fakat ilk iki maçta bazı sıkıntılar yaşadık. Bunları çözmek için çok çalışıyoruz. Eskişehirspor maçıyla da yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

BURAK HAKERLER