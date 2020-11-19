Koparan’ı kaybettik

ALTAY'IN eski başkanlarından, bir dönem Yeni Asır da yazarlık ve Yeni Asır TV'de yorumculuk yapan Tuğrul Koparan, yakalandığı korona virüs salgınından kurtulamadı. Koparan, 68 yaşında hayatını kaybetti. Siyah-beyazlılarda 1988-90 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Tuğrul Koparan'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü, daha sonra ise Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Tuğrul Koparan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası olan Tuğrul Koparan için pandemi nedeniyle cenaze töreni yapılmayacağı, merhumun cenazesinin memleketi Denizli'de toprağa verileceği bildirildi. Altay yönetimi yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde 1988-90 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan, renkli kişiliği ve sevgisi ile kulübümüze büyük hizmetler vermiş olan Tuğrul Koparan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sayın Koparan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamızabaşsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.