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'ın acı günü! hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Türk futbolunun efsane kalecilerinden , hayatını kaybetti. 1937 doğumlu , kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Birden fenalaşan Varol Ürkmez, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Varol Ürkmez'in cenazesi 'nda defnedilecek.

Altay'ın acı günü! Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

29.01.2021, 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 12:11

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın unutulmaz kalecisi Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatına kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır.

Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'tan Altay'a transfer olan Varol Ürkmez, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği kulüplerinde de görev aldı.

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