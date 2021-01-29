Altay'ın acı günü! Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın unutulmaz kalecisi Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatına kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır.

Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'tan Altay'a transfer olan Varol Ürkmez, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği kulüplerinde de görev aldı.