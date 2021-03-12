Altay'daki bu paşa başka paşa

Spor Toto 1. Lig'de Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci yılında 22 gol atarak iki kez gol kralı olan, bu sezon da attığı 19 golle yine zirvede yer alan Portekizli forvet Marco Paixao, üst üste üçüncü kez gol kralı olması halinde lig tarihinde bir ilke imza atacak. Kulüp tarihinde 146 gol atan Mustafa Denizli ve 72 golü bulunan Reha Kapsal'ın ardından 71 golle en golcü üçüncü oyuncu olan Paixao, 2 gol daha kaydetmesi halinde Kapsal'ı geride bırakacak.

'İZMİR'DE ÇOK MUTLUYUM'

"Bu sayılara ulaştığım için çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum" diyen 36 yaşındaki usta santrfor, şöyle konuştu: "Kulübe ilk geldiğimde bu kadarını hayal edemezdim. Ama lig ve kulüp tarihinde listelere girmek bir ayrıcalık. Attığım gollerin bir anlam ifade edebilmesi için Büyük Altay'ın Süper Lig'e çıkması lazım. Ulaşmak istediğim bir gol hedefim yok, tek hedefim Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak." Şampiyon olacaklarına inancının çok yüksek olduğunu ifade eden Paixao, "Süper Lig şansımızı oran olarak soracak olursanız, yüzde 200 olduğunu söyleyebilirim. Teknik direktör Osman Özköylü geldikten sonra iyi bir ivme yakaladık, daha iyi oynamaya başladık. Hocamız mentaliteyi değiştirdi. Beyaz sayfa açtık. Maç maç düşünüp kazanarak devam edeceğiz" yorumu yaptı.

"BEBEK GECE UYUTMADI!'

Enzo adında bir oğlu olan Marco Paixao, "Her insanın hayatındaki en güzel deneyimdir bir çocuğunun olması. Onunla birlikte olduğum zaman o kadar mutlu oluyorum ki ama tabii ki zorlukları da var mesela dün gece sadece 2 saat uyudum. Çok yorgunum" dedi.

"JÜBİLEYİ HİÇ 'TARAFTARSIZ OLMUYOR' DÜŞÜNMÜYORUM'

İLERLEYEN yaşına rağmen gol atmayı sürdüren Marco Paixao, futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi. Deneyimli golcü, "Buraya geldiğim için gün o kadar mutluyum ki vücudum bana el verdiği sürece ben futbol oynayacağım. Bıraktıktan sonra teknik direktörlük düşüncem yok" yorumu yaptı.

'TARAFTARSIZ OLMUYOR'

KORONA virüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına çok üzüldüğünü belirten Marco Paixao, "Futbol taraftarlarla güzel olan bir oyun. Taraftar olmadan futbol olmuyor. Onların statta bir şekilde olması lazım. Bir deplasmana giderken uçakta 300 kişiyle beraber kapalı bir alanda kalabiliyoruz. Statlar açık hava. Yüzde 50 kapasiteyle bazı yerlere gidip oturabiliyoruz. O yüzden statta yerlerini almalılar. Onlara gerçekten ihtiyacımız var" dedi.