Bursaspor-Altay CANLI ANLATIM

on iki maçından da 3 puan ile ayrılan ev sahibi Bursaspor'da tek hedef galibiyet. 40 puanı bulunan bulunan yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Konuk Altay da alacağı galibiyetle zirve mücadelesinin sürdürmenin planlarını yapıyor. Son 4 maçını da kazanan siyah-beyazlı takımın 50 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, İsmail Çokçalış, Furkan Emre Ünver, Tuğbey Akgün, Ozan İsmail Koç, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Batuhan Kör

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Adrien Regattin, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Marco Paixao