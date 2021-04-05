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Haberler Altay Bursaspor-Altay CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de 28. haftanın perdesi bugün Bursaspor - Altay maçıyla kapanıyor. Saat 19.00'da başlayan zorlu müsabakayı canlı anlatım olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Bursaspor-Altay CANLI ANLATIM

05.04.2021, 19:06

on iki maçından da 3 puan ile ayrılan ev sahibi Bursaspor'da tek hedef galibiyet. 40 puanı bulunan bulunan yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Konuk Altay da alacağı galibiyetle zirve mücadelesinin sürdürmenin planlarını yapıyor. Son 4 maçını da kazanan siyah-beyazlı takımın 50 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, İsmail Çokçalış, Furkan Emre Ünver, Tuğbey Akgün, Ozan İsmail Koç, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Batuhan Kör

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Adrien Regattin, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Marco Paixao

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