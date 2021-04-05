on iki maçından da 3 puan ile ayrılan ev sahibi Bursaspor'da tek hedef galibiyet. 40 puanı bulunan bulunan yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.
Konuk Altay da alacağı galibiyetle zirve mücadelesinin sürdürmenin planlarını yapıyor. Son 4 maçını da kazanan siyah-beyazlı takımın 50 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, İsmail Çokçalış, Furkan Emre Ünver, Tuğbey Akgün, Ozan İsmail Koç, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Batuhan Kör
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Adrien Regattin, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Marco Paixao
Bursaspor-Altay CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.