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Haberler Altay Altınordu - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Altınordu - Altay maçı 'nda

İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali 'nda oynanacak. 'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00'de başlayacak.

Altınordu - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

23.05.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 17:14

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nin oynanacağı stadı belirledi. Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off Finali'ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00'de başlayacak.

Altınordu destanı Harikasın büyük Altay

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